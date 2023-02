Stade Rochelais : "Si on ne change pas maintenant, on va être éliminés", Ronan O'Gara

La forteresse de Marcel-Deflandre n'est pas devenue un centre de loisirs pour les adversaires, mais force est de constater qu'elle n'est plus imprenable. Après les assauts victorieux de Pau et de Bordeaux-Bègles, c'est le LOU qui est reparti repu de la bergerie rochelaise. Des Maritimes doux comme des agneaux et dévorés par des Lyonnais affamés. Le constat est là, sans ses cadres internationaux, le Stade Rochelais est devenu une proie digeste. Mais l'absence des internationaux, en sélection ou blessés, ne doit surtout pas servir de prétexte en moment de payer l'addition. L'effectif jaune et noir est suffisamment riche et profond pour s'éviter pareil fringale à la maison.

Avant même l'ultime match de cette 17e journée ce dimanche soir entre le Stade Français et l'UBB, La Rochelle pointe à quatrième place du Top 14. En cas de succès, les Parisiens relègueraient la bande à O'Gara à 7, voire 8 points de la deuxième place, synonyme de qualification directe. Mais il faut se rendre à l'évidence, avant de se prendre pour des dauphins (de Toulouse), il faut avant tout finir dans le Top 6. Ce qui est loin d'être acquis avec l'état d'esprit du moment. "Si on ne change pas maintenant, on va être éliminé, ce serait catastrophique", martèle le manager irlandais, "Si on n'a pas la volonté de changer, de donner plus de sacrifices, on va rester les mêmes, avec plus de défaites et c'est très grave".

Romain Sazy et ses coéquipiers n'ont pas trouvé la clé contre Lyon © AFP - XAVIER LEOTY / AFP

"Il faut qu'on arrête de penser à la saison dernière"

Chacun va devoir se regarder dans la glace, avant une prise de conscience collective du niveau d'investissement. Dans ces moments troubles, le groupe va pouvoir s'appuyer sur les cadres. Parmi eux, l'expérimenté Romain Sazy. "J'ai comme un sentiment de honte. Jusque-là, je ne l'avais pas connu [...] J'espère que ça va bien nous faire réagir et nous poser les bonnes questions pour revenir de vacances avec un autre état d'esprit et beaucoup pus d'implication", analyse le troisième ligne rochelais. "Le bilan comptable n'est pas bon. Se satisfaire du "pas loin", ce n'est pas bon. C'est surtout une troisième défaite à domicile. Tu perds devant 16.000 personnes qui nous ont fait une haie d'honneur en arrivant, franchement, j'espère qu'on a tous les boules. Il faut qu'on arrête de penser à la saison dernière et penser que le minimum peut nous finir pour gagner des matchs."

Les Rochelais seront au repos le week-end prochain. Une semaine pour digérer avant de préparer un déplacement de la plus haute importance samedi 18 février à Castres. En espérant pouvoir effacer ce sentiment de honte.

