La Rochelle, France

Il faut remonter à la saison 2015/ 2016 pour voir les guichets du Stade Marcel Deflandre ouvrir leurs volets un jour de match. C'était lors de la réception de Grenoble, en décembre 2015. Depuis, obtenir une place au dernier moment est devenu mission impossible. "C'est avant tout du à nos résultats sportifs mais aussi à l'engouement historique qu'il y a pour le Stade Rochelais", explique Pierre Venayre, le directeur général du club.

Une ambiance bon enfant

Pierre Venayre explique que maintenant, " les gens ne viennent plus à Deflandre pour voir Clermont, Toulon ou encore le Racing. Désormais ils viennent voir leur équipe car elle a beaucoup progressé, et ils en sont fier. "

Le public vient donc pour le jeu, mais aussi pour l'ambiance. "C'est toujours bon enfant", raconte Pascal Girault, le directeur du club des supporters du Stade Rochelais. " On vient souvent plusieurs heures avant le coup d'envoi pour boire un coup ou prendre un bon repas. Comme ça après on est prêt à donner de la voix pour notre équipe."

La dernière fois que le club a ouvert les guichets un jour de match, c'était en décembre 2015 © Radio France - Antoine Miailhes

Et dans les tribunes il croise souvent des spectateurs venus des départements voisins. " On a plusieurs fois refait le match avec des Bretons, des habitants de Poitiers ou de Limoges", explique-t-il. Le jeu du Stade Rochelais déplace donc les foules et avec une capacité maximale de 16 000 spectateurs, trouver un place à Deflandre devient très compliqué ces derniers temps. " A part veiller sur son ordinateur pour être la première à acheter les billets, je ne vois pas comment faire", dit Swir avec humour. Cette Rochelaise n'a pas pu obtenir son précieux sésame pour Toulon, mais elle aura sans doute l'occasion de l'obtenir lundi prochain. Le club mettra en vente les places pour les 4 dernières rencontres à domicile en TOP 14. Mais il faudra faire vite, car elles partent généralement en moins de deux jours.