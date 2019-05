Stade Rochelais : Xavier Garajosa quittera le club à la fin de la saison

La rumeur courait de plus en plus. C'est maintenant officiel. L’entraîneur du Stade Rochelais, Xavier Garbajosa, va quitter le club. Il est arrivé il y a six ans, d'abord chargé des skills, puis des trois-quarts. Quant à savoir où il part, le club ne le précise pas dans son communiqué.