Top 14 : le Stade Toulousain avec une charnière Dupont-Bézy contre le Stade Français

Toulouse, France

Toulouse pour une septième victoire consécutive ? C'est l'objectif affiché ce dimanche avec la réception du Stade Français (cinquième au classement, cinq points derrière le Stade Toulousain deuxième).

Les internationaux de retour

Pour cette rencontre, le staff des Rouge et Noir enregistre les retours de la plupart de ses internationaux : Antoine Dupont, Yoann Huget, Julien Marchand et Cheslin Kolbe seront titulaires. Tout comme Sébastien Bézy qui formera la charnière avec Dupont en l'absence de Zack Holmes.

Florian Verhaeghe fait son retour en deuxième ligne.

"C'était pas évident à digérer. La défaite contre les Fidji a fait mal. Je peux être déçu de ne pas avoir débuté les matches mais si on m'avait dit il y a un mois et demi que je ferais la tournée, je n'y aurais pas cru. Je ne vais pas me plaindre. C'était normal que Baptiste Serin joue plus. A Marcoussis, ça courait pas mal donc je me sens plutôt bien" explique Antoine Dupont

Du côté des internationaux, Maxime Médard et Leo Ghiraldini en revanche sont absents.

La 11e journée de Top 14