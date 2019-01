Stade Toulousain - Richie Arnold et Maxime Mermoz titulaires à Agen

Toulouse, France

Toulouse, invaincu depuis la fin du mois de septembre, voudra aller chercher un douzième match de rang sans défaite ce samedi à Agen. Une semaine avant de basculer sur la Coupe d'Europe et le déplacement au Leinster.

Richie Arnold titulaire

Le deuxième ligne australien, qui s'est entraîné pour la première fois jeudi, sera titulaire à Agen. Aligné aux côtés de Gilian Galan : "C'est un pari de l'intégrer très rapidement mais on n'a pas le choix. Sans Verhaeghe et Gray, on n'a pas ce profil de joueurs. On a d'autres qualités, on ramasse plus le ballon dans les rucks, au ras des pâquerettes et pas sur notre conquête directe. Dans la période hivernale on sait très bien qu'il nous faudra avoir une conquête un peu meilleure que ce qu'on a montré contre Toulon", explique le coach Ugo Mola.

Richie Arnold à l'entraînement entouré de Kaino et Placines © Radio France - Julien Balidas

Ugo Mola : "Etre patient"

Ugo Mola se méfie du SUA, qui avait embêté Toulouse à l'aller (10-0 sous le déluge) : "Cette équipe d'Agen est un peu déconcertante parce qu'elle a un peu changé de fusil d'épaule par rapport à la saison dernière", avance Ugo Mola. "La saison passée, il y avait beaucoup de facteurs X sur le terrain capables de faire la différence comme des Nakosi ou Fouyssac. Aujourd'hui, on sent une équipe plus armée et toujours très solidaire. Ils ont trois ou quatre joueurs dans le top 10 des meilleurs plaqueurs. Il me semble que leur qualité est plus collective qu'individuelle cette saison. Agen encaisse peu de points à domicile. Ce match là, il faudra qu'il soit sous l'égide de la capacité à être patient."

Pour ce déplacement, Romain Ntamack démarrera à l'ouverture. Maxime Mermoz retrouve une place de titulaire au centre.

Du côté des absences, Antoine Dupont est en vacances. Zack Holmes n'est pas remis.

La compo toulousaine