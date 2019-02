Stade Toulousain : Tekori et Tolofua titulaires contre Montpellier

Toulouse, France

25 points séparent Toulouse leader, du finaliste de l'an dernier. Le MHR est à l'agonie et occupe péniblement la 9e place de ce Top 14 à neuf points de la sixième place synonyme de phase finale. Les Héraultais ont sombré face à l'USAP le weekend dernier, pendant que Toulouse allait s'imposer sur la pelouse du Racing 92 malgré l'absence de six internationaux. Face à Montpellier, Cheslin Kolbe prendra une nouvelle fois place à l'arrière. Joe Tekori fait son retour en deuxième ligne.

La décla

"Si on regarde la profondeur d'effectif, les talents qu'ils ont, c'est quand même une équipe très imposante. On reçoit Montpellier, le dernier finaliste, qui a la qualité pour nous poser des problèmes. Dans quel état d'esprit vont-ils arriver ? Il y aura sûrement une réaction, c'est évident. On se rappelle aussi qu'on a pris 60 points au match aller. On se focalise sur le MHR, pas sur le classement", tempère le coach toulousain Régis Sonnes.

France-Ecosse sur les écrans géants du stade

Il y aura double dose de rugby à Ernest-Wallon ce samedi puisque le match France-Ecosse (15h15) du tournoi des 6 Nations sera retransmis sur les écrans géants du stade. Les portes de l'enceinte toulousaine ouvriront donc plus tôt que d'habitude.

Les compos