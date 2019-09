Stade Toulousain : Kok, Visagie et Chalureau titulaires à La Rochelle

Toulouse, France

Ne pas se fier aux apparences. Oui, La Rochelle est dernier. Non La Rochelle ne sera pas à cette place toute la saison. Les Maritimes, battus trois fois en déplacement cette saison, n'ont joué qu'une fois à domicile. Et attendent Toulouse de pied ferme. Une affiche qui rappellera des souvenirs de phases finales du printemps dernier.

Miquel et Gray au repos

Pour ce déplacement, le staff rouge et noir opère quelques changements. Antoine Miquel, qui avait débuté les trois premiers matches, est ménagé. Tout comme l'Ecossais Richie Gray.

Les deux Sud-Africains Werner Kok et Jaco Visagie connaîtront leur première titularisation. Bastien Chalureau, en deuxième ligne, également. Carl Axtens débutera en première ligne.

La décla d'Ugo Mola : "Si vous mettez la qualité de leur rugby au regard de leurs points, il y a un paradoxe monstrueux. Ils sont numéro un sur les rucks, sur les passes, sur la capacité à jouer debout... C'est certainement une des équipes les plus attrayantes du Top 14, avec cette qualité de punch et de vitesse. Pour moi, c'est l'équipe la plus en place sur le dynamisme et le rugby. Et peut-être l'équipe qui se rapproche le plus de notre état d'esprit."

Les compos