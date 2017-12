Stade Toulousain 30 - LOU 23 : même sans maîtrise, la jeunesse c'est bien

Mission accomplie pour la jeune garde toulousaine. Le Stade Toulousain, avec une équipe inédite mêlant jeunes espoirs et joueurs en manque de temps de jeu, a réussi à accrocher la victoire et le bonus offensif ce jeudi au Stade Ernest Wallon contre le LOU.

Toulouse s'est imposé 30 à 23 en marquant quatre essais synonyme de bonus offensif contre en Lyon (Wandile Mjekevu 25' et 30', Yoann Huget 43' et Sofiane Guitoune 63'). C'était la troisième journée des matches de poule du Challenge Européen, la petite coupe d'Europe. Mais Toulouse, qui a certes dominé les débats, n'a pas vraiment maîtrisé son sujet.

En supériorité numérique, Toulouse lâche un peu

Les Toulousains ont été en supériorité numérique durant 47 minutes dans cette rencontre. Les Lyonnais ont été réduits à 14 dès la 33ème minute après le carton rouge reçu par leur ailier pour un plaquage dangereux. Malgré une avance confortable, les Haut-Garonnais se sont fait une petite frayeur en voyant revenir leurs adversaires en seconde période. Les Lyonnais, à 14 contre 15 Toulousains, ont remonté le score en inscrivant deux essais. Un remontée qui leur permet de rentrer de Toulouse avec le bonus défensif.

"Cela a été un peu plus compliqué en seconde mi-temps, concède le capitaine et demi de mêlée du soir, Jean-Marc Doussain. Nous, on est tombé, pas dans la facilité, mais Lyon s'est fait, je pense, remonter les bretelles à la mi-temps.

On s'est fait bouger en seconde période, on a fait des fautes, ça les a remis dans le coup" - Jean-Marc Doussain

Ugo Mola, l'entraîneur des rouge et noir, se félicite quant à lui de l'enthousiasme de ses jeunes issus de la formation. A l'image d'un Romain Ntamack, dix-huit ans, titulaire pour la première fois et qui a réalisé une performance aboutie. Notamment un bijou de passe au pied pour le dernier essai de Sofiane Guitoune. "On les fait monter en compétence et en expérience, se félicite Ugo Mola à propos des jeunes pousses du centre de formation. Mais le manager reconnait que tout n'a pas été parfait, loin de là. Toulouse à 15 contre 14 à quand même encaissé deux essais. Un mal décidément récurent.

La défense une nouvelle fois en question

Il reste encore pas mal de travail à cette défense toulousaine encore loin, ce jeudi soir contre Lyon, d'être hermétique. Ce qui, pour le staff toulousain, est plus une question d'engagement, que d'organisation. A un moment, les rouge et noir arrêtent d'aller chercher leurs adversaires et acceptent de reculer. Il faut régler cela. "Un peu plus de flottement à 15 contre 14 où le match nous semble facile. Un match intéressant offensivement, un peu moins défensivement"

Prendre deux essais me gâche un peu la soirée" - Ugo Mola

Grâce à cette victoire bonifiée le Stade Toulousain remonte à la deuxième place de la poule 2. Pas sûr que ce soit suffisant pour se qualifier. Il faudra forcément aller chercher des points à l'extérieur. Pourquoi pas dès samedi prochain à Lyon dans le match retour. Les Toulousains l'ont fait il y a deux semaines.