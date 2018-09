Toulouse, France

Victime d'une rupture du ligament antérieur du genou droit le 4 février dernier lors du tournoi des Six nations (blessure contre l'Irlande), Antoine Dupont a pu rejouer ce dimanche avec les Espoirs.

Contre le Racing (défaite 23-24), l'international français a joué toute la première mi-temps. "Cela fait un moment qu'il se prépare à ça, c'était pour lui le coup d'envoi de sa saison. Il s'est bien préparé, on était très heureux de l'avoir avec nous. Il a fait quarante minutes pour se remettre dans le bain, pas de douleur à son genou c'est le plus important. Maintenant on attend la suite avec impatience un échelon au-dessus", lâchait Clément Poitrenaud, en charge des Espoirs, à la fin de cette rencontre.

Antoine Dupont © Radio France - .

