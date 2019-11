Stade Toulousain - Antoine Dupont : c'est grave docteur ?

Toulouse, France

Où en est Antoine Dupont ? Touché au dos au Japon, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain vient d'observer quatre semaines de repos, avec soins. Selon le quotidien L'Equipe, il souffrirait d'un trait de fracture de fatigue. Le staff toulousain avait dans un premier temps annoncé une absence de deux semaines, elle sera en réalité plus longue.

Il ne devrait pas rejouer avant 2020

"Il est toujours en délicatesse avec son dos", lâche les différents membres du staff qui se présentent devant la presse avant ou après match ces dernières semaines. Réponse laconique. Et pourtant, Toulouse pourrait bien se passer de son maître à jouer pendant de longues semaines.

Antoine Dupont, qui n'a plus joué avec Toulouse depuis le 15 juin et la finale du Top 14 face à Clermont, va passer des examens ce lundi. Le joueur et le club sauront alors ce qu'il en est exactement, et si une opération est nécessaire. Ce qui est certain, c'est qu'Antoine Dupont ne devrait pas rejouer avant 2020. Sauf bonne nouvelle lundi.

L'intéressé avait indiqué en marge des Oscars Midi Olympique : « On a préféré prendre du repos maintenant plutôt que risquer de traîner ça toute la saison ». Lundi, les résultats des examens diront si ce mois de repos a permis de soigner cette blessure.