Stade Toulousain : Antoine Dupont et Julien Marchand prolongent

Le Stade Toulousain offre un beau cadeau à ses supporteurs en ce 24 décembre : le club de rugby prolongent ses deux capitaines jusqu'en 2027 pour Antoine Dupont et jusqu'en 2028 pour Julien Marchand !

Le talonneur Julien Marchand et le demi de mêlée Antoine Dupont sont prolongés au Stade Toulousain.

Une bonne nouvelle pour clôturer cette année 2021 riche en émotions pour le Stade Toulousain : le club prolonge ses deux capitaines, et pas qu'un peu. Antoine Dupont sera Toulousain pour encore cinq saisons supplémentaires, et Julien Marchand pour six saisons !

Le Stade l'a annoncé sur son compte Twitter ce jeudi 24 décembre à midi. Le meilleur joueur du monde cette année, Antoine Dupont, reste aux Sept-Deniers au moins jusqu'en 2027. Le demi de mêlée continuera d'évoluer avec son comparse du XV de France, le talonneur Julien Marchand. Ce dernier a signé jusqu'en 2028. Un beau cadeau pour les supporteurs du Stade Toulousain qui se sont empressés de commenter le post sur les réseaux sociaux.

Rendez-vous ce dimanche 26 décembre pour le Boxing Day : le dernier match de l'année se tiendra au Stadium pour une réception à domicile du Stade Français.