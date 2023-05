Stade Toulousain : Antoine Dupont nommé pour le titre de Joueur européen de l'Année

Antoine Dupont est une nouvelle fois en lice pour le titre de joueur européen de l'année : un titre qu'il avait déjà décroché en 2021.

ⓘ Publicité

Malgré l'élimination des "Rouge et Noir" en demi-finale de Champions Cup samedi dernier par les Irlandais du Leinster , le demi de mêlée du Stade Toulousain fait partie des cinq rugbymen nommés par l'EPCR. Les autres joueurs nommés sont troisième ligne de La Rochelle Grégory Alldritt et trois Irlandais du Leinster : les troisièmes lignes Caelan Doris et Josh van der Flier (lauréat en 2022) et le centre Garry Ringrose.

Le public appelé à se prononcer

Le joueur EPCR de l'année 2023 sera désigné après la finale entre le Leinster et La Rochelle, le samedi 20 mai à Dublin, par l'intermédiaire d'un procédé mêlant vote du public en ligne et jury d'experts.