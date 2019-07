Stade Toulousain - Antoine Miquel : "Toulouse, c'est ce qu'il me fallait"

Après neuf ans passés à Agen, le troisième ligne Antoine Miquel a rejoint Toulouse cet été. Nouveau club, nouveaux coéquipiers, la concurrence... On fait le point avec l'ancien capitaine du SUA.

Antoine Miquel, 25 ans, a pris un virage dans sa carrière cet été. Pour la première fois, il change de club pro pour rejoindre le Stade Toulousain. Le troisième ligne a repris dès le 8 juillet (l'ensemble de l'effectif a repris le 23 juillet) avec certains espoirs et l'autre recrue Bastien Chalureau.

"J'ai regardé de suite le calendrier et la rencontre face à Agen"

"Cela fait bizarre de changer de club pro. J'avais changé de club chez les jeunes, ce n'était pas très important. Là, de passer d'un club où j'ai fait toute ma formation, où j'ai connu la Pro D2, c'est différent. Je suis très très impatient de connaître le Top 14 avec Toulouse. J'ai regardé de suite le calendrier quand il est sorti pour voir la date du match contre Agen. Il me tarde de faire ce match."

Né à Bordeaux, Antoine Miquel a grandi en Dordogne où il a joué chez les jeunes au Bugue et à Périgueux. Le voilà au Stade Toulousain, au milieu des Jerome Kaino et autres François Cros (actuellement avec le XV de France). "Ceux que j'ai vus pour l'instant, ils sont supers . Ce sont des mecs simples, ils ne se prennent pas pour de grosses stars alors qu'ils pourraient. C'est une très bonne intégration."

"C'est ce qu'il me fallait"

Antoine Miquel, qui a signé un contrat de trois ans à Toulouse, va devoir faire avec une grosse concurrence à son poste : "Je veux essayer de me mettre au niveau par rapport à tous les troisièmes lignes qu'il y a dans l'effectif. Je pense que ça va me tirer vers le haut, c'est ce qu'il me fallait. Mon objectif c'est de jouer un maximum."

A quelques mètres, les pelleteuses tournent à plein régime pour refaire la pelouse d'Ernest-Wallon : "J'ai joué ici en tant qu'adversaire, quand on doit mettre le maillot de Toulouse à Wallon, ça doit faire quelque chose." Premier match à domicile pour Toulouse le 8 septembre (face au Racing) lors de la 3e journée. Le Stade Toulousain se déplacera à Bordeaux et Lyon pour ouvrir la saison. Un match amical est prévu vendredi soir à Gaillac face à Colomiers.