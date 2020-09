Stade Toulousain : Arnold et Tekori suspendus une semaine

La commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby a tranché, ce mercredi. L'instance a décidé de suspendre deux joueurs du Stade Toulousain, qui avaient reçu chacun un carton rouge lors du match contre l'ASM Clermont Auvergne, lors de la première journée de Top 14.

Selon la commission, "Richie Arnold a été reconnu responsable pour "Jeu dangereux" et plus particulièrement "Tout autre acte de jeu dangereux". C'est le degré inférieur de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de 2 semaines. En l'absence de facteurs aggravants, et après prise en compte des circonstances atténuantes (conduite avant et pendant l'audience, expression de remords et casier disciplinaire vierge), la sanction a été réduite d'1 semaine".

La sanction est la même pour Iosefa Tekori, qui a été reconnu responsable pour "Brutalité" et plus particulièrement "Frapper avec le coude". Là aussi, la sanction a été réduite de deux semaines à une semaine, grâce à des circonstances atténuantes.

Cette décision est un coup dur pour le Stade, car les deux joueurs sont des deuxièmes lignes, ce qui augure un casse-tête pour l'entraîneur Ugo Mola. La suspension prenant effet au jour de la rencontre avec Clermont, Arnold et Tekori vont ainsi manquer le deuxième match de championnat, samedi 12 septembre contre La Rochelle, mais sont requalifiés à partir du dimanche 13 septembre, et pourront donc éventuellement jouer le quart de finale de Coupe d'Europe contre l'Ulster, le dimanche 20 septembre.