Stade Toulousain : Arthur Retière incertain contre le Leinster, vive inquiétude pour Capuozzo

Des nouvelles de l'infirmerie du Stade Toulousain, notamment des deux joueurs sortis sur blessure face au LOU dimanche. Ange Capuozzo et Arthur Retière sont forfaits pour le déplacement à Paris samedi en Top 14. Et rien n'est certain pour la Champions Cup le 29 avril à Dublin.

À gauche, Ange Capuozzo et derrière lui Arthur Retière, lors de Stade Toulousain-Montpellier en janvier dernier. © Maxppp - Rémy Gabalda La victoire sur le fil contre le LOU dimanche dernier lors de la 22ème journée de Top 14 a laissé des traces. En l'espace de quelques minutes, le Stade Toulousain a perdu ses deux ailiers. Si Arthur Retière devrait revenir rapidement, la fin de la saison d'Ange Capuozzo, qui revenait après quasiment deux mois d'absence, devient un gros point d'interrogation. Nouveaux examens pour Capuozzo Ça se complique pour l'ange italien du Stade Toulousain. De retour de blessure dimanche dernier face à Lyon, Ange Capuozzo retrouvait la compétition pour la première fois depuis le 25 février et sa sortie avec l'équipe d'Italie face à l'Irlande lors du Tournoi des Six Nations. Dimanche à Wallon, l'ancien Grenoblois s'est à nouveau fait mal aux omoplates. Il doit passer de nouveaux examens approfondis. Sa rechute l'exclut d'office de la feuille de match contre le Stade Français samedi, elle compromet sérieusement sa fin de saison, à commencer par la demi-finale de Champions Cup face au Leinster, à Dublin le 29 avril. Pronostic plus optimiste pour Arthur Retière l'autre ailier également sorti dans le premier quart d'heure sur blessure face au LOU. L'ancien Rochelais, touché au genou, a souffert d'une grosse entaille derrière le genou, huit points de suture. Il sera préservé cette semaine, peut-être aussi pour le voyage en Irlande. Mais il devrait pouvoir revenir pour la suite du championnat. Au rayon des bonnes nouvelles, le demi d'ouverture argentin Juan Cruz Mallia va pouvoir revenir dès samedi. Il avait été victime d'une commotion contre Lyon. Stade Français / Stade Toulousain samedi 22 avril à partir de 20h30 sur France Bleu Occitanie