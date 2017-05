Stade Toulousain : "c'est l'armée mexicaine" dit Claude Hélias

L'ancien président du conseil de surveillance du Stade Toulousain a la dent dure contre les actuels dirigeants. Il se dit "inquiet" de la situation du club et n'exclue pas un retour aux affaires avec son ami Guy Novés.

Claude Hélias est en colère. Dans Club XV ce lundi soir l'ancien président du conseil de surveillance du Stade toulousain, et ami personnel de Guy Novés, se dit "inquiet" de la situation du club, 12me du Top 14 et en délicatesse financière. "C'est l'armée mexicaine" tonne Claude Hélias face au délabrement sportif et financier. "Il faut un projet ambitieux et ne pas s'endormir sur les acquis". Claude Hélias qui voit au Stade Toulousain "des personnes qui n'ont pas la faculté de pouvoir diriger un club" et qui reconnait "discuter avec Guy Novés" de la situation. "Dans deux ans pourquoi pas. Guy serait disponible". Voila qui sonne comme un avertissement pour l'ensemble des dirigeants actuels et futurs. Mardi 23 mai le conseil de surveillance doit désigner Didier Lacroix à la présidence du club en remplacement de Jean-René Bouscatel qui ne briguera pas de nouveau mandat après 24 ans à la tête du Stade Toulousain.

Retrouvez l'intégralité de l'entretien de Claude Hélias dans Club XV sur France Bleu Toulouse