Stade Toulousain champion d'Europe : les joueurs débarquent Chez Tonton place Saint-Pierre

Joe Tekori a ramené l'un des poteaux d'en-but de Twickenham et bien sûr la coupe, en terrasse de Chez Tonton

C'est une tradition. Comme en 2019, pour leur titre de champion de France, les joueurs du Stade Toulousain ont cette fois fêté leur titre européen avec Mamie Françoise, la patronne du mythique bar chez Tonton place Saint-Pierre à Toulouse.

Le Stade Toulousain domine désormais le rugby européen après sa victoire sur le Stade Rochelais 22 à 17 en finale de la Champions Cup ce samedi. Les Rouge et Noir décrochent leur cinquième Coupe d'Europe, et ils sont venus le fêter en terrasse toulousaine : Cyril Baille, Rodrigue Neti, Joe Tekori, Guillaume Marchand, Selevasio Tolofua, Peato Mauvaka, Sofiane Guitoune, Romain Ntamack, Dimitri Delibes, et Richie Arnold (de gauche à droite), réunis autour de la patronne du bar.

Joe Tekori, deuxième ligne du Stade Toulousain, a carrément ramené de Twickenham un des poteaux d'en-but du stade dans ses valises ! Il pose fièrement avec devant le bar Chez Tonton, ainsi qu'avec la coupe.

Toute la journée de samedi, la terrasse du bar était pleine. Certains supporter du Stade Toulousain sont venus dès 8h du matin pour s'assurer une place en terrasse pour suivre la finale, sur de tous petits écrans de téléphone portable puisque les écrans géants étaient interdits par la préfecture pour ce match.

300 personnes au total se sont rassemblées sur la place, des supporter dispersés et évacués par les forces de polices mobilisées en nombre, juste après le couvre-feu.