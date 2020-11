Stade Toulousain : Cheslin Kolbe encore absent pour plusieurs semaines

Touché à la crête iliaque après le coup de genou infligé par le Briviste Joris Jurand, Cheslin Kolbe va être absent encore plusieurs semaines.

De retour fin novembre, début décembre

Du côté du Stade Toulousain on explique que cette blessure va éloigner le Sud-Africain des terrains pour environ six semaines (à compter de la date du match contre Brive). Après avoir manqué la réception du LOU et le déplacement à Paris, Cheslin Kolbe va rater le derby contre Castres et également le déplacement à Pau selon toute vraisemblance.

Un retour sur les terrains est donc espéré pour la réception d'Agen à la fin du mois de novembre, ou à Bayonne début décembre.

Côté infirmerie, Théo Idjellidaine (blessé à l'épaule à Paris) en a lui encore pour environ cinq semaines.

En revanche, le Stade Toulousain pourra compter sur plusieurs retours face à Castres pour le derby : Huget, Médard, Kaino ou encore Elstadt postulent.