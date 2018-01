Toulouse, France

La Section Paloise au menu des Toulousains ce dimanche soir pour la 15ème journée du Top 14. Les Palois, 9eme, reçoivent les Haut-Garonnais dans leur nouveau stade du Hameau qui sera quasi plein. Les Toulousains sont repartis de l'avant dans ce championnat grâce à leur victoire la semaine dernière face à Toulon à Ernest Wallon. Toulouse, 6eme du classement, va donc tenter d'aller faire un coup à Pau.

Cheslin Kolbe le facteur X enrhumé ?

Ce sont peut être ces joutes hivernales qui ne conviennent pas trop au feu follets toulousain. Cheslin Kolbe, en début de saison, avait marqué 6 essais en 8 matchs. Il est désormais muets depuis 5 rencontres.

Alors bien sûr, quand l'hiver vient, quand le jeu se resserre autour des avants et du combats, forcément la vie d'ailier devient moins passionnantes et Cheslin Kolbe le reconnait. Il n'aime pas le froid. Mais on a parfois l'impression que le Sud-Africains est un peu collé à sa ligne sans venir participer, chercher les ballons au cœur du jeu. Lui, il n'est pas d'accord avec ça : " Je crois que pour un ailier il y a deux solutions, soit on attend les ballons sur l'aile soit on va les chercher. Et si tu ne fais qu'attendre, la journée sera longue", décrit l'ailier de poche aux appuies de feu. "Je crois que tu peux aussi aller donner des options à ton numéro 10, à ton 12 et à ton demi de mêlée. Et je crois que c'est plus efficace pour ton équipe. Ugo Mola, mon entraîneur, me donne beaucoup de liberté sur le terrain pour m'exprimer. En tant que joueur, c'est ce que j'aime."

Alors si le problème de Cheslin Kolbe ne vient pas de lui, d'où vient-il ? Peut-être des stratégies offensives du Stade Toulousain. Ugo Mola, le manager rouge et noir, confie que cela pourrait changer. Lui aussi a vu que Cheslin kolbe était moins efficace depuis quelques semaines : "j'aimerais qu'il touche plus de ballons mais est-ce que que c'est de la faute de Cheslin ou de ses coéquipiers que ne le serve pas assez ?", lance taquin l'entraîneur. "Non ... C'est un garçon différent donc on a envie qu'il touche des ballons. On lui donnera peut-être la possibilité d'en toucher un peu plus avec nos systèmes offensifs et la capacité qu'il aura à se proposer." En le positionnant à l'arrière, Cheslin Kolbe aura forcément plus de munitions contre Pau.

J'attends de lui encore plus mais on est ravi pour l'instant de ce qu'il est capable de faire." - Ugo Mola

Les compositions

Stade Toulousain :

1- Baille, 2- Ghiraldini, 3- Faumuina ; 4- R. Gray, 5- Maestri ; 6- Elstadt, 7- Faasalele, 8- Madaule ; 9- Dupont, 10- Holmes ; 11- Mjekevu, 12- Fickou, 13- Fritz, 14- Guitoune, 15- Kolbe

Remplaçants :

16- Marchand, 17- Castets, 18- Tekori, 19- Verhaeghe, 20- Cros, 21- Doussain, 22- Ramos, 23- Aldegheri

Section Paloise :