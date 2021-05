Stade Toulousain-Clermont : Lucas Tauzin fait son retour

Lucas Tauzin devrait retrouver les terrains ce samedi face à Clermont. Le centre ou ailier du Stade Toulousain, touché au ménisque en début de saison, n'a plus joué depuis plus de six mois.

Il n'a joué que deux matches cette saison. La première journée de Top 14 à Clermont début septembre, puis la rencontre face à Toulon début octobre. Lucas Tauzin, qui a passé la quasi totalité de la saison loin des terrains, est de nouveau opérationnel. Touché au ménisque, parti à Capbreton pour se soigner, il a rechuté en reprenant "peut-être un peu trop fort". Une autre opération a été nécessaire ce qui a repoussé le retour prévu au départ mi-avril.

Tauzin : "Un groupe qui ne laisse pas les mecs de côté"

Lucas Tauzin, est désormais à 100% : _"J'ai passé six mois et demi compliqués. Voir les autres jouer, c'est compliqué mais on s'accroche. O_n a un groupe qui ne laisse pas les mecs de côté. Etre dans le groupe, ça redonne un peu de confiance. Il faudra reprendre le rythme, je n'ai pas beaucoup de temps."

Thuéry : "On compte sur des retours comme ça"

Ce retour va faire du bien au groupe toulousain, privé jusqu'à la fin de la saison de Yoann Huget et Sofiane Guitoune. Pierre Fouyssac manque également à l'appel. "Lucas vit une saison un peu particulière mais il revient à un moment où on a besoin d'énergie, de fraîcheur. On compte sur des retours comme ça pour apporter de l'émulation et les qualités de panache qu'on lui connait. Je suis persuadé qu'il nous fera du bien dans les semaines qui viennent", explique Laurent Thuéry.

Le Stade Toulousain, fraîchement champion d'Europe, a laissé des plumes à Twickenham : Clément Castets s'est rompu les ligaments croisés, les frères Arnold sont indisponibles pour samedi et la réception de Clermont.