Stade Toulousain-Clermont : on prend (presque) les mêmes et on recommence

La bamboche c'est terminé. Une semaine après la cinquième étoile décrochée face à La Rochelle à Twickenham, le Stade Toulousain remet le bleu de chauffe ce samedi (21h05 sur France Bleu Occitanie) à Ernest-Wallon face à Clermont. L'avant-dernière journée de la saison régulière est cruciale pour la suite de la saison. Les Auvergnats ne sont pas encore assurés d'être dans les six à l'issue de la saison et voudront faire un coup en Haute-Garonne.

"Cela ferait tâche de mal finir"

Les Toulousains, fraîchement sacrés champions d'Europe ont profité lundi et mardi avant de se remettre la tête et les jambes vers le Top 14. Leaders du championnat, les Stadistes ont vu leur avance fondre sur les poursuivants à cause de deux défaites à domicile contre Montpellier puis Bayonne. "Il y a beaucoup de monde qui a besoin de souffler mais ce n'est pas le moment. Clermont, c'est un match de phase finale. Clairement. On sort d'une finale, on reste en mode phase finale. Il y a plein de monde qui aimerait souffler mais on ne peut pas. On joue les matches pour les gagner sinon on plie tout, on part en vacances et au revoir. Les joueurs ont switché direct, ce sont des compétiteurs. Tout le monde pensait à ce match de Clermont puisqu'on sait qu'il est déterminant pour la qualification. Il n'y a aucune pression à avoir, la saison est réussie mais ça ferait tâche de mal finir", lâche Laurent Thuéry.

Le groupe toulousain rêve d'un doublé (comme en 1996 et comme Toulon en 2014), à l'image du troisième ligne François Cros : "On ne cache pas le fait de vouloir jouer sur les deux tableaux. Il faut vite basculer sur le Top 14 parce qu'il y a du suspense à tous les étages. On a deux grosses journées qui arrivent, on a beaucoup d'ambition et on a envie de se donner les chances de réaliser ce doublé."

Les compos

Pour ce rendez-vous très important dans la course aux demi-finales, Ugo Mola et son staff ont décidé de s'appuyer sur 10 des 15 joueurs qui ont démarré la finale de la Champions Cup la semaine dernière face à La Rochelle. Lucas Tauzin fait lui son retour dans le groupe après plus de six mois sans jouer.

Côté ASM, l'ancien Toulousain Sébastien Bézy sera titulaire à la mêlée.