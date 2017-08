Stade Toulousain - Colomiers : le Derby, neuf ans après !

Le Derby ! Ce vendredi 4 août a lieu un grand rassemblement festif autour du Stade Toulousain (Top 14) et de Colomiers Rugby (Pro D2), au stade Ernest-Wallon. L'ouverture des portes est prévue à 17 heures.

Cela faisait neuf longues années que les amoureux de rugby haut-garonnais attendent ça : le Derby. Stade-Toulousain / Colomiers, les 2 clubs phares de rugby de la région toulousaine organisent ce vendredi 4 août au stade Ernest Wallon une "journée derby" . A partir de 17h les portes du stade ouvriront.

Depuis les moins de 8 ans jusqu'aux équipes séniors

Toutes les équipes vont s'affronter au cours de 8 matchs, depuis les moins de 8 ans jusqu'aux équipes premières, clou du spectacle donné à 20h30. C'est le club qui totalisera le plus de points au final qui remportera le derby. De quoi pimenter la journée pour Jean Marc Arnaud, le président du Huit, le club des supporteurs rouge et noir, un brin nostalgique. "On revient un peu aux bases du rugby, aux belles années où c'était chaud bouillant entre Toulouse et Colomiers. Moi je crois qu'on relance la région rugbystique". Un retour au source qui ravit également Gisèle Bosc, présidente du 16ème homme columérin, prête à prendre d'assault Ernest Wallon. "Tout est prêt, le matériel est là déjà : deux tambours, les drapeaux, les étendards... Il y avait longtemps qu'on n'avait pas rencontré l'équipe une alors on espère bien rivaliser".

Une fête du rugby

Les places pour l'événement sont en vente sur les sites des deux clubs notamment. Les tarifs sont de 10€ pour les adultes, 5€ pour les abonnés des deux clubs, et 5€ pour les 12-18 ans. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Des animations gonflables et un ventre-glisse seront disposés sur le terrain synthétique toute l'après-midi. Une violoniste interviendra à la mi-temps du match des professionnels. Une bodega sera ouverte de 17h à 1h30 avec une animation DJ. Cette journée sera ensuite pérennisée chaque été, une fois à Ernest Wallon une fois au stade Bendichou.

Le programme en détail :