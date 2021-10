Stade Toulousain : Cramont-Boubila, talons en devenir

En l'absence de ses deux cadres au poste de talonneur Peato Mauvaka et Julien Marchand, le Stade Toulousain devrait coucher les noms de Guillaume Cramont et de Ian Boubila sur la feuille de match ce dimanche pour affronter le Racing 92.

Peato Mauvaka et Julien Marchand étant à Marcoussis, deux jeunes talonneurs devraient se partager le temps de jeu dimanche sur la pelouse du Racing 92 pour la neuvième journée de Top 14.

"Boubila a beaucoup de tempérament."

Guillaume Cramont (20 ans, 11 apparitions en Top 14 dont deux titularisations) devrait démarrer la rencontre dimanche soir à la Paris La Défense Arena. Sur le banc, le jeune Ian Boubila devrait lui fêter ses premières minutes en professionnel. "Ces jeunes s'entraînent depuis un moment avec nous. C'est l'occasion de voir leurs qualités dans le grand bain et comment ils peuvent se comporter dans un contexte hostile comme l'Arena", explique Laurent Thuéry, entraîneur de la défense.

Avant de nous présenter un peu plus Ian Boubila, formé à Montauban : "Ian Boubila a eu beaucoup de temps de jeu avec les Crabos et les Espoirs. C'est un joueur avec beaucoup de tempérament, bon plaqueur et bon gratteur. On lui souhaite le meilleur pour la première, on n'est pas inquiet."

"Leur parler pour les mettre en confiance." Tafili

Pour les entourer, il y aura des joueurs un peu plus expérimentés comme Rodrigue Neti, Charlie Faumuina ou Paulo Tafili. "L'important c'est de les mettre en confiance surtout dans la conquête et notamment sur la touche. Il ne faut pas les stresser, leur parler pour les mettre en confiance et que ça se passe bien. Je n'ai aucun doute sur ça, ça va aller", explique le pilier Tafili.

Dimanche, le Stade Toulousain sera privé de ses 11 internationaux français pour affronter le Racin 92. Toulouse vise une huitième victoire en neuf journées.