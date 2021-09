Stade Toulousain : des absences importantes pour la reprise du Top 14

Le Stade Toulousain remet son bouclier de Brennus en jeu à partir de ce weekend. Les Rouge et Noir débutent leur saison à La Rochelle dimanche soir et devront se passer de plusieurs joueurs cadres pour les premières journées.

Après quatre semaines de préparation et un match amical (remporté facilement face à Toulon), Toulouse entame sa saison de Top 14 ce dimanche à La Rochelle.

De vieux bobos à soigner

Pour ce début de saison, Ugo Mola et son staff vont devoir se passer des services de plusieurs joueurs importants. Ils traînent pour la plupart des blessures de la saison dernière.

Chez les avants, Joe Tekori, Charlie Faumuina (pied), Emmanuel Meafou (pied) ne sont pas disponibles.

Derrière, Pita Ahki et Pierre Fouyssac ne peuvent pas non plus postuler. Voilà qui offre des solutions en moins au centre pour Ugo Mola. Enfin, Sofiane Guitoune soigne toujours son genou. Cinq mois après l'opération, son retour est espéré pour la fin du mois d'octobre ou début novembre.

Rendez-vous dimanche à La Rochelle

Le Stade Toulousain clôturera cette première journée de Top 14 dimanche soir à La Rochelle. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie à 21h05.