Stade Toulousain - Didier Lacroix : "Je veux aller au Stadium"

Alors que le gouvernement vient de placer la Haute-Garonne en zone rouge concernant la circulation du coronavirus, Didier Lacroix confirme son envie de jouer le quart de finale de Coupe d’Europe le 20 septembre au Stadium.

« Jusqu'au bout je veux aller au Stadium »

Didier Lacroix confirme qu’il "veut aller jusqu'au bout" et jouer au Stadium le 20 septembre face à l'Ulster. "Le passage en zone rouge nous contraint à une jauge partielle demain. On demandera une dérogation pour la venue de La Rochelle. Ce sera un travail hebdomadaire, au match par match, pour savoir si la situation est moins bonne ou meilleure. Concernant le quart de finale, ce n’est pas de l’utopie mais pour l’instant hors de question de revenir à Ernest-Wallon", dit le président des Rouge et Noir. "On saura sept jours avant mais il faut se donner les moyens d’aller jusqu’au bout. On ne sait pas comment va évoluer l’épidémie."

Appel au volontariat pour choisir les spectateurs ?

Par ailleurs, le Stade Toulousain compte ce jour 4.100 abonnés. Didier Lacroix réfléchit à faire appel au volontariat des partenaires et abonnés. "Si un partenaire a dix places, pourquoi ne pas en prendre quatre pour un match et six pour un autre ? Le Stade Toulousain aurait dû réaliser un chiffre d'affaires de plus d’un million d’euros sur le quart de finale et 300.000 euros par match de Top 14 en capacité normale. "Ce qui m’inquiète le plus c’est que nos partenaires et abonnés se vexent. On génère de la frustration alors qu'on est une entité de divertissement."

Si les moyens sont mis, Didier Lacroix est prêt à organiser des tests avant chaque match pour accueillir plus de public. "Si demain matin on nous dit qu'il faut présenter un test négatif à l'entrée, on se donnera les moyens de présenter un test négatif. Ce sont des choses que l'on a présentées au Préfet qui vont cheminer. En fonction des moyens peut-être qu'on viendra se tester, voir un match, boire un coup d'abord tout seul et qu'on revienne à la normalité le plus vite possible."

Une campagne pour lutter contre le Covid-19

Le Stade Toulousain lance également une campagne pour lutter contre le coronavirus. Des affiches visibles autour d'Ernest-Wallon avec des photos et des messages pour inciter le public à respecter les gestes barrières. "Cela fait aussi partie du rôle d'utilité publique que doit être le Stade Toulousain."