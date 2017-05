Stade Toulousain : Didier Lacroix président et quelques remaniements...

Changement d'ère au Stade Toulousain. Comme attendu, l'ancien joueur Didier Lacroix reprend les rênes du club. A noter l'arrivée de Philippe Jougla et Thomas Castaignède.

Didier Lacroix est officiellement nommé président du Stade Toulousain et prendra ses fonctions le 1er juillet prochain.

Le conseil de surveillance du Stade s'est réuni ce mardi après-midi pour régler la question de la succession de Jean-René Bouscatel. Et sans surprise, c'est donc bien l'ancien joueur et désormais ancien responsable de la régie publicitaire qui a été nommé. A noter : l'arrivée de Philippe Jougla et Thomas Cataignède en tant que membres du directoire. Côté sportif : Ugo Mola et William Servat seront entraîneurs principaux. L'avenir du directeur sportif et proche de Bouscatel, Fabien Pelous, n'est pas encore défini. Didier Lacroix ne l'a pas encore rencontré.

Didier #Lacroix : "Je suis un pur produit du Stade Toulousain. Le modèle économique du ST doit évidemment être réfléchi." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 30, 2017

Jean-René Bouscatel met fin à 25 ans de présidence en rouge et noir. Didier Lacroix sera l'invité de France Bleu Toulouse mercredi matin en direct à 7h50.

