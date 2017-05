Stade Toulousain : et maintenant ?

Douzième à l'issue d'une saison ratée comme jamais depuis 41 ans, le Stade Toulousain doit désormais tirer les enseignements et préparer l'avenir. Un changement de tête pour un nouveau visage.

Jamais depuis 41 ans le Stade Toulousain n'avait loupé les phases finales du Top 14. C'est désormais chose faite, après une saison entachée de 15 défaites et marquée par des querelles internes et une crise financière omniprésentes ces derniers mois. S'il veut repartir sur de bonnes bases la saison prochaine, le Stade doit assainir sa situation à tous les étages.

La succession de Jean-René Bouscatel

C'est le dossier à régler en priorité. Après 24 ans de présidence à la tête du directoire, les jours du président Bouscatel sont comptés. Les candidats ont jusqu'à mercredi pour faire acte de candidature et l'élection aura lieu le 30 juin prochain. Deux hommes semblent se détacher : Hervé Lecomte, le président du Conseil de surveillance, et Didier Lacroix, le PDG de la régie "A la Une" qui gère les droits commerciaux et publicitaires du club, et qui apporterait les trois à 5 millions d'euros nécessaires à l'assainissement des comptes. Ce dernier a reçu le soutien de Bouscatel mais les deux anciens troisième ligne pourraient faire équipe, Hervé Lecomte conservant le conseil de surveillance, Didier Lacroix prenant la présidence du directoire et la succession de J.R. Bouscatel.

Un staff d’entraîneurs remanié

L'annonce n'est toujours pas officielle mais le départ de Jean-Baptiste Elissalde du poste d’entraîneur des trois-quarts se confirme jours après jours.

Le tweet de l'ancien demi de mêlée le matin du dernier match de la saison ne laisse guère de doute.

Je déteste déjà cette journée .

Mais j ai tellement aimé les 14 dernières années... 🔴⚫️ — JB Elissalde (@ElissaldeJB) May 6, 2017

Selon nos confrères de Midi Olympique ce lundi, c'est Ugo Mola devrait le remplacer pour l'entrainement des trois quarts, perdant au passage ses prérogatives de manager. Ce qui validerait les déclarations de Patricio Albacete la semaine dernière, affirmant qu'il n'avait "pas les épaules" pour endosser le costume de Guy Novès dont la succession est très compliquée. Quoi qu'il en soit le futur staff aura affaire à un groupe rajeuni après les départs de Thierry Dusautoir, Census Johnston, Gregory Lamboley, Gurthro Steenkamp, Toby Flood et Luke Mc Alister.