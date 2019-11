Stade Toulousain : et maintenant, l'Europe

Toulouse, France

Après le beau succès face à Clermont, Toulouse s'est tourné sereinement vers la Champions Cup en ce début de semaine. Les hommes d'Ugo Mola iront dans l'ouest de l'Angleterre, à Gloucester, ce vendredi soir.

Maxime Médard : "S'amuser, prendre du plaisir"

"On va commencer la Champions Cup comme la saison dernière. Pas de prise de tête, on va s'amuser et prendre du plaisir. S'il y a une victoire, on continuera sur cette lancée. L'an dernier, on n'avait pas forcément visé la Coupe d'Europe et on se retrouve en demi-finale", explique Maxime Médard, auteur d'un essai samedi face à Clermont.

Yoann Huget embraye. Il faut être dans la course après les trois premiers matches : "On fera les comptes à la fin de la phase aller. Notre poule n'est plus évidente que la saison dernière."

Yoann Huget : "On préfère voyager plutôt qu'affronter un club français"

Dans sa poule, le Stade Toulousain retrouve cette saison les Irlandais du Connacht, les Anglais de Gloucester, et Montpellier. "On préfère voyager. Il faut aller à l'étranger c'est ce qui fait le charme de la Coupe d'Europe. Mais on l'a déjà vécu, de jouer un club français. On va le jouer. C'est arbitré différemment, ça procure un autre match", enchaîne Yoann Huget.

La dernière finale européenne du Stade Toulousain, c'était il y a dix ans. Les Rouge et Noir soulevaient en 2010 leur quatrième trophée, face au Biarritz Olympique.

Gloucester-Toulouse, match à vivre en direct et en intégralité vendredi soir sur France Bleu Occitanie (20h45, heure française). Les Anglais, battus le weekend dernier par les Saracens, comptent deux victoires et deux défaites en championnat.