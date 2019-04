Stade Toulousain : une charnière Dupont-Bézy, et Akhi préféré à Ntamack face au Leinster

Par Julien Balidas et Bénédicte Dupont, France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain part pour Dublin ce vendredi après-midi. Dimanche, les Rouge et Noir affrontent le Leinster en demi-finale de la Champions Cup. Les compos sont tombées : pas de révolution, Romain Ntamack sera remplaçant et Antoine Dupont et Sébastien Bézy ont convaincu le weekend dernier.