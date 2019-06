Stade Toulousain - François Cros : "Gagner pour valider la politique du club"

Toulouse, France

Il est né à Toulouse, il a été formé au Stade Toulousain. Le troisième ligne vit une troisième saison pleine avec l'effectif professionnel. La plus réussie pour le club.

François Cros : "Un échec si on s'arrête en demie"

"Cette année, on a retrouvé un bol d'air. On fait une saison remarquable mais si ça s'arrête en demie ce sera un échec. C'est génial ce qu'on a vécu jusqu'à présent, à nous de ramener quelque chose."

François Cros remarque que le club a fait confiance à ses jeunes : "C'est gratifiant pour la formation toulousaine. Il n'y a pas que moi, il y a un paquet de jeunes issues de la formation en équipe première. Il faut gagner quelque chose pour valider cette politique. C'est un bon message pour les jeunes de l'association."

Les blessures puis le plaisir

Le flanker n'a pas connu que des moments au Stade Toulousain mais revient très fort : 22 titularisations dont 5 en Coupe d'Europe cette saison. _"_J'ai commencé par des blessures avec les Espoirs mais ça m'a permis de bosser mes points faibles. Cela fait maintenant trois ans que je joue avec les pros. Pour moi qui ai joué avec plusieurs d'entre eux en équipe de jeunes, le rendu est bon. On prend beaucoup de plaisir sur le terrain. Mais il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a. Tout joueur a une marge de progression. Il faut sans arrêt se remettre en question même si je suis content de ce que je fais en ce moment.

La liste XV de France

François Cros fait partie de cette liste de 65 joueurs français suivis par le staff du XV de France en vue de la Coupe du Monde au Japon. Il évite de trop y penser : "Cela fait forcément plaisir mais pour l'instant on a juste rempli un dossier administratif. Je ne préfère pas y penser. Si ça doit arriver, c'est le club qui m'y amènera. A moi de faire les efforts pour emmener Toulouse le plus haut possible. Il y a 65 bonhommes, ça fait beaucoup pour peu d'élus mais ça fait plaisir forcément. C'est bien d'y être."

