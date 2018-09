Opéré des adducteurs cet été, le troisième ligne toulousain Gilian Galan a repris la course. Il

Toulouse, France

Gilian Galan a traîné une pubalgie la saison dernière. Obligé de se faire opérer des adducteurs cet été, le troisième ligne a donné de ses nouvelles samedi dans l'avant-match sur France Bleu Occitanie.

"Quatre mois que je n'ai pas touché un ballon"

"J'ai bien repris la course, la préparation physique avec une légère avance sur le programme de récupération. Mais il faut faire attention parce que ça peut revenir à tout moment. Personnellement, j'espère revenir d'ici trois semaines. Je serai prêt. Après, ça dépendra aussi des coaches s'ils ont besoin de moi. J'ai vraiment hâte de retrouver les terrains, ça fait quatre mois que je n'ai pas touché un ballon. Quand on est joueur de rugby, ça manque. Maintenant, je n'ai plus de douleurs donc je suis assez content."

Gilian Galan, 27 ans, a disputé 13 matches de Top 14 la saison dernière (8 titularisations).

