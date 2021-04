Stade Toulousain : grosse inquiétude autour de Yoann Huget, sorti blessé face au Racing 92

L'ailier du Stade Toulousain Yoann Huget est sorti blessé face au Racing 92 ce samedi soir. Sa carrière, qui doit se terminer à la fin de la saison, pourrait bien finir plus tôt que prévu.

C'est une image qui a jeté un froid glacial sur la pelouse et dans les tribunes peu garnies d'Ernest-Wallon. Peu après la demi-heure de jeu face au Racing 92, le toulousain Yoann Huget est sorti sur blessure. À première vue, une action de jeu classique et l'ailier toulousain poussé en touche par un Francilien. Sauf que Yoann Huget n'a pas pu se relever et s'est immédiatement tordu de douleur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fin de carrière précipitée ?

On craint une rupture du tendon d'achille pour le briscard toulousain, et peut-être une fin de carrière précipitée. Il avait en effet annoncé sa fin de carrière à la fin de la saison quoi qu'il advienne. "Ca fait deux ans que je traîne une blessure au tendon d'Achille, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter" avait alors déclaré l'ailier à nos confrères de Canal +.

à lire aussi Top 14 - Stade Toulousain : Yoann Huget prendra sa retraite à la fin de la saison

Reste maintenant à connaître la blessure exacte de Yoann Huget et surtout sa durée d'indisponibilité. Il ne reste plus que quelques semaines de compétition pour le Stade Toulousain cette saison, qui a aussi la Champions Cup à jouer.