Toulouse, France

Les prestations XXL livrées par Florian Fritz ces derniers mois avaient fait naître le doute, et si finalement cette saison n'était pas sa dernière ? En tout cas le président Didier Lacroix et le manager Ugo Mola n'avaient pas fermé la porte à une saison de plus, bien au contraire. Mais ce vendredi matin l'emblématique trois-quart centre a répondu sans détours : "Oui, j'arrête à la fin de la saison". "Les matchs sont de plus en plus durs, les saisons sont longues et je ne me vois pas repartir, a justifié le joueur de 34 ans. Je n'ai pas envie de faire la saison de trop".

C'est avec un immense tristesse que j'apprends le départ à la retraite de Florian Fritz à la fin de la saison.

Le genre de mec avec qui ont a envie de partir à la guerre. pic.twitter.com/g4Ydtrk2HU — Giacinto Mazzatella (@G_mazzatella) March 16, 2018

Le dernier des Mohicans

Florian Fritz est, avec Maxime Médard, le joueur le plus ancien de l'effectif des Rouge et Noir. Arrivé de Bourgoin en 2004, il a disputé en 14 saisons plus de 300 matchs sous le maillot toulousain, avec trois boucliers de Brennus (2008, 2011, 2012) et deux titre de champion d'Europe (2005, 2010) à la clé.