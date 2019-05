Stade Toulousain | Jérôme Cazalbou : "William Servat va laisser un vide"

Toulouse, France

Club XV a posé ses valises dans la boutique Orange rue Alsace Lorraine ce lundi soir. Yoann Huget et Jérôme Cazalbou étaient nos invités.

Cazalbou au sujet de Servat : "Ce sera pour beaucoup une absence, un vide"

Jérôme Cazalbou a notamment évoqué le départ de l'entraîneur des avants William Servat pour le XV de France : "On va faire avec. Les qualités de William Servat sont certaines, il est reconnu. On va tourner la page, ça ne sert à rien de ressasser ça. Oui, on va rester sur ce mode de fonctionnement avec une base de six entraîneurs. William Servat est arrivé en Cadets, il a passé toute sa carrière au club. Ce sera pour beaucoup une absence, un vide. Sur sa façon d'être au contact, ce relationnel qu'il pouvait avoir avec les avants. Jean Bouilhou et William Servat ont annoncé eux-mêmes au groupe leur départ et les raisons de ces départs."

Virgile Lacombe arrive

Pour remplacer "La bûche", le Stade Toulousain a choisi le talonneur du LOU Virgile Lacombe (34 ans), qui raccroche les crampons à la fin de la saison : "C'est très avancé. Tout le monde l'a vu, entendu. J'attends que ce soit signé. On voulait un entraîneur en capacité de prendre ce travail spécifique, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Virgile. Et aussi parce qu'Ugo Mola, dans la volonté de construire son staff, n'est pas inquiet d'avoir un staff jeune."

Virgile Lacombe a joué au Stade Toulousain entre 2004 et 2011 avant de partir à Brive puis au Racing 92 et de terminer sa carrière à Lyon.

Yoann Huget invité de Club XV à deux semaines des demis du @top14rugby : "Si on peut éviter de croiser Yann David et le @CastresRugby trop tôt ce sera mieux, ils sont en pleine forme" pic.twitter.com/O7mk5pWDSq — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 20, 2019

Jean Bouilhou "prêté" à Montauban

Le cas de Jean Bouilhou, qui officiera du côté de Montauban l'an prochain, a aussi été évoqué : "Le cas Jean Bouilhou a été validé, étudié par le club dans le cadre de sa formation d'entraîneur pour qu'il se perfectionne. Avec aussi la possibilité que Jean puisse revenir au Stade Toulousain. C'est une discussion qu'on a eue avec le club de Montauban. Jean était encore sous contrat avec nous pour un an. Il n'était pas question de le pénaliser. Il n'existe pas de prêt chez les entraîneurs mais c'est une éventualité qu'il revienne chez nous."