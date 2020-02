Stade Toulousain : Jerome Kaino et Selevasio Tolofua prolongent au club

Les 3e ligne Jerome Kaino et Selevasio Tolofua ont respectivement prolongé leur engagement avec le Stade Toulousain de 1 et 3 saisons supplémentaires.

Toulouse, France

Le Stade Toulousain continue de prolonger ses cadres. Le club annonce ce lundi les prolongations de contrat du duo de troisième ligne centre : Selevasio Tolofua et Jerome Kaino.

Jerome Kaino, dont le contrat expirait à la fin de la saison, prolonge pour une année supplémentaire au club. Selevasio Tolofua, qui vient d'être appelé pour la première fois dans le groupe du XV de France, a quant à lui signé jusqu'en 2023.

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, se dit très heureux de ces prolongations :"Ces prolongations de contrats s’inscrivent dans la lignée de celles de nos joueurs cadres et témoignent de notre volonté de transmission entre les plus expérimentés et les plus jeunes [...] Ces deux joueurs jouent un rôle majeur dans la cohérence, la stabilité et la performance d’un groupe sportif en perpétuelle progression ».