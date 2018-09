Arrivé cet été en Haute-Garonne, le troisième ligne All Black Jerome Kaino a enchaîné trois titularisations lors des trois premières journées de Top 14. Sur et en dehors du terrain, il fait déjà l'unanimité.

Le All Black a débuté les trois premières rencontres de Top 14.

Toulouse, France

72 minutes à Lyon, 73 à Grenoble, une mi-temps face à La Rochelle. Jerome Kaino a engrangé les minutes en ce début de saison. Contre les Maritimes, le Néo-Zélandais a régalé le public d'Ernest Wallon avec plusieurs off-loads. Un joueur qui apprécie le jeu toulousain : "Je suis très heureux de la façon dont le staff voit le rugby. Il y a une vraie philosophie. J'ai été bien accueilli, et moi aussi j'apprends des autres qui jouent à côté de moi", explique le double champion du monde qui se met à apprendre le français. Avant d'ajouter : "Le quotidien ici est très similaire à ce que j'ai connu avant. Le coaching, les systèmes, ça se ressemble. La différence c'est la langue et le fait que les gens boivent beaucoup de café ici !"

"Je n'ai jamais connu ça"

Jerome Kaino, présent en conférence de presse avant la réception du Racing, est revenu sur sa première à Ernest-Wallon : "J'ai joué dans pas mal d'endroits dans le monde, mais je n'avais jamais connu une arrivée comme ça avant le match de La Rochelle. Le bus est arrivé au stade, c'était génial. Avec tous ses supporters qui chantent, avec les tambours, etc."

"Un régal de jouer avec lui"

Le troisième ligne au 81 sélections fait l'unanimité dans le vestiaire toulousain : "C'est un super joueur. Il gagne tous ses contacts, en défense ou en attaque. Il rassure beaucoup l'équipe. C'est un régal pour moi, j'apprends beaucoup à ses côtés. Il est assez discret mais très appliqué et sérieux. Dès qu'il peut apporter sa petite touche, donner un petit conseil, il le fait. Il n'est pas venu en vacances et je pense qu'il va nous faire énormément de bien cette saison", lâche François Cros, troisième ligne toulousain aligné aux côtés de Kaino contre La Rochelle.

"L'exemple à suivre"

L'entraîneur Régis Sonnes embraye sur son rôle au quotidien : "Même s'il ne parle pas trop, l'équipe l'écoute et le regarde. Il pose peu de questions mais c'est très pertinent. Il fait ce qu'on demande. Et sa préparation individuelle, sa routine, est un exemple. Quand il arrive le matin, il est prêt. Il a bossé les dossiers vidéos, etc. Pour les jeunes, c'est l'exemple à suivre."

Toulouse reçoit le Racing 92 ce samedi soir (20h45) à Ernest-Wallon. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.