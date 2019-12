Stade Toulousain : Jerome Kaino veut prolonger l'aventure

Toulouse, France

Arrivé il y a un an et demi à Toulouse, le Néo-Zélandais a conquis tout son monde à Toulouse. Au point de discuter avec le club de son avenir en rouge et noir. En fin de contrat en juin, Jerome Kaino devrait prolonger son aventure toulousaine.

Jerome Kaino : "Si le club veut que je reste..."

Interrogé sur le sujet, le double champion du monde n'a pas caché son envie de rester : "J'adore les moments que je passe ici. Je me sens bien physiquement. J'adore l'environnement, le club. Si le club veut que je reste, j'adorerais. Ma famille adore aussi être ici. Donc pourquoi pas ? Je ne parle pas encore très bien français, donc je me considère pas encore comme Français. Mais au niveau de la cuisine et du mode de vie à la française, là oui."

Ugo Mola : "On veut l'intégrer à notre staff"

Le manager Ugo Mola compte sur lui au-delà des terrains : "Sur le plan sportif et énergie, ce qui est l'essence même de notre milieu, on a un Jerome qui ne parait pas usé. Ce n'est pas le cas. Il a encore beaucoup à apporter. On essaie de le convaincre pour qu'il apporte autre chose que sa qualité de joueur. C'est la volonté de l'intégrer à terme dans notre staff. Il serait dommage que le passage de Jerome Kaino ne soit qu'un passage éphémère."

Jerome Kaino sera capitaine du Stade Toulousain dimanche face à Montpellier. Cheslin Kolbe fait lui son grand retour, après son titre de champion du monde.