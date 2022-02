Stade Toulousain : Joe Tekori prendra sa retraite à la fin de la saison

C'est un immense joueur qui va quitter les pelouses du Top 14 à l'issue de la saison. Joe Tekori prendra sa retraite en juin prochain après 15 saisons couronnées de succès en France.

Tekori : "Des émotions uniques"

Joe Tekori a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram ce vendredi, à quelques heures du match face au Stade Français au Stadium : "2007 a changé ma vie, l'année de mon arrivée en France. Ce sport m'a permis de vivre des émotions uniques. Du Siva Tau de mon équipe nationale aux trois Boucliers de Brennus, aux Barbarians, à la coupe d'Europe... Une page va se tourner pour moi à la fin de la saison, mais une nouvelle vie va s'ouvrir avec ma famille sans crampons ni terrains."

Une immense carrière

Joe Tekori aura joué six saisons au Castres Olympique avant de passer neuf saisons au Stade Toulousain. Le Samoan a soulevé trois boucliers de Brennus avec ces deux clubs et a joué plus de 400 matches en professionnel tout au long de sa carrière. Il a également remporté la Champions Cup l'an passé avec Toulouse.