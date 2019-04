Top 14 : Le Stade Toulousain a trouvé un joker médical pour remplacer Marchand et Ghiraldini

Le Stade Toulousain s'apprête à accueillir un joker médical dans les prochains jours pour faire face aux absences des talonneurs Julien Marchand et Leonardo Ghiraldini.

Toulouse, France

C'est confirmé ! Sam Matavesi, international Fidjien (cinq sélections) de 27 ans, est annoncé du côté de Toulouse. Il va jouer avec les Rouge et Noir jusqu'au 30 juin. Matavesi devrait passer des tests médicaux en début de semaine à Ernest-Wallon, qui pourraient déboucher sur une signature si aucun problème physique n'est décelé.

En provenance de la deuxième division anglaise

Après les blessures de Julien Marchand et de Leo Ghiraldini (tous deux touchés aux ligaments pendant le Tournoi des 6 Nations et opérés) au poste de talonneur, le Stade Toulousain était à la recherche d'un renfort pour aider les jeunes Guillaume Marchand et Peato Mauvaka. Le staff toulousain aurait donc trouvé son bonheur du côté de l'Angleterre avec l'arrivée imminente de Sam Matavesi, qui évolue aux Cornish Pirates en deuxième division.