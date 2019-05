Stade Toulousain | Julien Marchand prolonge jusqu'en 2023

Julien Marchand, talonneur et capitaine du Stade Toulousain, a prolongé son contrat de deux années supplémentaires. Il est lié au club jusqu'en 2023.

Toulouse, France

I COMMUNIQUE OFFICIEL I Julien #Marchand, dont le contrat expirait à la fin de la saison 2020-2021, a prolongé ce vendredi 24 mai son engagement avec le Stade Toulousain de deux années supplémentaires. Il est désormais lié au club jusqu'au terme de l'exercice 2022-2023. 🔴⚫️ pic.twitter.com/WBTvwGO3wM — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 24, 2019

Le talonneur et capitaine du Stade Toulousain s'est gravement blessé au genou avec le XV de France contre le Pays de Galles en ouverture du Tournoi des 6 Nations l'hiver dernier. Il s'était fait opérer le 11 février. Très actif en début de saison, il a été titulaire à 15 reprises (deux essais) avant de se blesser.