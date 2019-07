Stade Toulousain : l'heure de la reprise a sonné

Le Stade Toulousain retrouve le chemin de l'entraînement ce lundi. Cinq semaines après le titre de champion de France, les Rouge et Noir remettent le couvert. Sans les internationaux.

Toulouse, France

Finies les vacances pour les joueurs du Stade Toulousain. Staff et joueurs retrouvent les terrains d'entraînement d'Ernest-Wallon ce lundi.

13 absents

Coupe du Monde oblige, de nombreux joueurs manquent à l'appel. Neuf Français (Guitoune, Ramos, Huget, Médard, Ntamack, Dupont, Mauvaka, Cros et Baille) préparent le Mondial au Japon avec le XV de France. Rynhardt Elstadt et Cheslin Kolbe sont eux avec l'Afrique du Sud. Le jeune pilier David Ainu'u est lui retenu avec les Etats-Unis.

L'Australien Richie Arnold, joker Coupe du Monde après une demi-saison passée à Toulouse, arrivera lui le 10 août et a droit à quelques jours en plus. Autre joker attendu : le trois-quart Sud-Africain Werner Kok.

De nouvelles têtes

Après les départs de Jean Bouilhou et William Servat, Virgile Lacombe et le Sud-Africain AB Zondagh (Sharks) vont travailler cette année aux côtés d'Ugo Mola, Régis Sonnes, Clément Poitrenaud et Laurent Thuéry.

Du côté des joueurs, les supporters vont découvrir quelques recrues : Antoine Miquel (Agen), Bastien Chalureau (Nevers, formé à Toulouse). Maxime Marty et Tristan Tedder sont eux de retour de prêt. Le frère de Richie Arnold, Rory, arrivera lui après la Coupe du Monde.

Ce mardi 23 juillet, l'entraînement du Stade Toulousain sera ouvert au public (14 heures). Un match amical contre Colomiers est prévu le 2 août à Gaillac.

Toulouse démarrera sa saison le samedi 24 août (20h45) à Bordeaux.