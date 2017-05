Stade Toulousain : l'heure du repos pour les guerriers

Une 26me et dernière journée sans enjeu pour le Stade Toulousain condamné à la 12me place du Top 14 et englué dans une profonde crise interne . La réception de Bayonne sera malgré tout l'occasion de saluer le départs de grands anciens en tête desquels Thierry Dusautoir.

Ils méritaient mieux! Une pléiade de gros talents va quitter samedi soir le Stade Toulousain dans le sillage de Thierry Dusautoir. Une vague de départs dans un climat délétère. Entre crise interne et attaque par presse interposée la fin de saison est une des plus pénibles jamais vécues par le club Rouge et Noir.

"Il n'avait pas les épaules" P. Albacete sur U. Mola

De retour de Castres après une sévère déconvenue (52 à 7) et avec l'assurance de terminer 12me et premier non-relégable à l'issue d'une saison cauchemardesque le Stade Toulousain s'est réveillé mardi avec une grosse migraine. En cause les propos du deuxiéme ligne argentin Pato Albacete dans le quotidien l'Equipe et attaquant l’entraîneur Ugo Mola successeur de Guy Novés "le costume était peut être trop grand pour lui" ainsi que Pierre Henry Broncan le spécialiste de la défense "Je ne partage pas trop sa vision du rugby". Des déclarations symptomatique de la rupture constatée entre certains anciens et le staff toulousain et qui devrait déboucher sur le sacrifice de Jean Baptiste Ellisalde, bouc émissaire désigné, bien que soutenu par le vestiaire. Selon un de ses proches le joueur serait interdit d'entrainement depuis plus de 2 mois. Une polémique de plus après celles de la succession ouverte du président René Bouscatel et du montant abyssal de l'enveloppe financière à trouver pour débuter la prochaine saison : 6 millions d'euros.

Le capitaine Dusautoir quitte le Navire

S'il y en a bien un qui aurait mérité plus belle sortie c'est bien Thierry Dusautoir. Capitaine emblématique du club toulousain et de l'équipe de France, le meilleur joueur du monde en 2011 va refermer samedi soir une page de onze années Rouge et Noir décorées de quatre titres, 3 Brennus et une Coupe d'Europe. Une retraite, annoncée les larmes aux yeux, pour une deuxiéme vie consacrée aux affaire même si "aider, quelque soit la mission, ne me dérangerait pas. Ça me ferait même plaisir" propose "Titi" dans les colonnes du Midi Olympique de ce vendredi.

Dans son sillage Gregory Lamboley, 35 ans dont 17 au Stade Toulousain, Census Johnston, Gurthro Steenkamp, Alexis Palisson, Yacouba Camara, Luke Mc Alister, Christopher Tolofua, Samuel Marqués, Toby Flood, Vasil Kakovin et Pato Albacete.

Une semaine à couteaux tirés

"offrir une belle sortie aux grands joueurs du stade" A. Palisson Copier

Quelle réaction samedi pour le public d'Ernest Wallon?

C'est la grande inconnue de la soirée de samedi : le comportement des supporters toulousains dans un stade Ernest Wallon dont rien ne dit qu'il sera à guichets fermés pour cette ultime sortie.

le président du Huit Jean-Marc Arnaud enregistre déjà une baisse de ses adhérents et il attend la prochaine saison avec impatience

"on a eu des pertes de supporters; plus que d'habitude" J. M. Arnaud président du Huit Copier

Les supporters du Huit organisent une journée spéciale autour de ce dernier match. Dans le siège (29 boulevard de Genève) est organisée une exposition de photos, coupures de presse et maillots des cinquante dernière années, en présence d'anciens joueurs. Un DJ animera l'avant match au pied de la tribune sud et le tifo MERCI! sera déployé durant le match comme l'an passé.

Stade Toulousain / Bayonne à vivre dès 20h30 sur France Bleu Toulouse et https://www.francebleu.fr/toulouse