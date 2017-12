Toulouse, France

L'année se termine par une victoire au Stade Toulousain. Toulouse l'a emporté dans un match sans grandes envolées mais très engagé contre des Varois peu inspirés. Le score 18 à 13. Point de bonus défensif pour le RCT.

Seul un essai collectif suite à une pénal-touche a été marqué par les Toulonnais à la 65eme. Avec deux buteurs parfait, quatre pénalités tentées et réussies par Thomas Ramos et deux drop de Zack Holmes, Toulouse l'a emporté avec sérieux et abnégation. La page 2017 peut désormais se tourner.

Il a manqué des essais pour un match référence

Ugo Mola l'entraîneur toulousain était très satisfait de ses joueurs au terme de la rencontre.

"Je crois que rarement on a été aussi costaud dans l'abnégation", Ugo Mola Copier

Le stade Ernest Wallon demande la démission de Bernard Laporte

L'éviction de Guy Novès de la tête du XV de France a été vécue comme un traumatisme par les supporters toulousains. Hier de nombreuses banderoles dans le stade à guichets fermés disaient leur soutien à l'ancien de la maison "rouge et noir". Le nom de Guy Novès a été scandé par le public. Didier Lacroix le président du Stade Toulousain lui a apporté officiellement le soutien du club.

Reportage - L'ombre de Guy Novès a plané sur la rencontre Copier

"Les joueurs ont gagné leur réveillon"

Finir l'année sur une victoire dans une telle affiche, ça se fête. Oui, mais pas trop non plus pour les joueurs qui affrontent la Section Paloise dimanche prochain. Alors champagne et cotillons avec modération.