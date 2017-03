Stade Toulousain : la fin d'une époque

Jamais la qualification du Stade Toulousain en phases finale du Top 14 n'a été plus incertaine qu'aujourd'hui. Au lendemain de la défaite à domicile face à La Rochelle (21-27) les clubs de supporters tirent la sonnette d'alarme. Ugo Mola assume et ne lie pas son avenir aux résultats.

C'est une tradition qui se perpétue depuis 42 ans chez les supporters du Stade Toulousain. Assister chaque printemps aux phases finales disputées par leur club fétiche. le plus titré d'Europe avec 4 Coupes Continentales et 19 titres de Champions de France. Cette saison pourtant ces joutes ensoleillées sont loin d'être acquises pour les hommes d'Ugo Mola, 8me du Top 14 à 7 journées de la fin et avec un calendrier défavorable de 4 déplacements pour 3 réceptions à domicile.

"Dans les têtes ça commence à faire mal" - J.M. Arnaud président du club de supporters Le Huit

Pas question pour les clubs de supporters que nous avons contactés de "baisser pavillon" face à l'adversité dans laquelle se trouve le Stade Toulousain, inhabituel huitième du Top 14, et très loin d'avoir assuré sa présence dans les phases finales du mois de mai. "La qualification est un dû" tonne pourtant le président du Huit le plus important club de supporters avec 350 adhérents revendiqués.

Jean Marc Arnaud le président du Huit

Au 16me homme de Paris, le club des supporters toulousains de la Capitale, le président Didier Saboulard est plus mesuré, évoquant une période de transition avec un "temps nécessaire d'adaptation" mais tout en reconnaissant pourtant qu'une non-qualification "ça ferait du bruit"

Didier Saboulard le président du 16me Homme dans la Capitale

la présence de Ugo Mola, l’entraîneur, n'est pas remise en cause

Arrivé au club voila un an et demi en succession de l'historique Guy Novés, Ugo Mola tient la barre dans la tempête. "Tout le monde se remet en question quotidiennement" précise le technicien, invité de Club XV ce lundi soir sans pour autant lier son contrat à une qualification qui est pourtant la moitié des objectifs de l'année, avec la présence en quart de finale de Champions Cup que Toulouse disputera au Munster le 1er avril. "Il reste 7 matches et capituler n'est pas dans l'esprit de la maison" ajoute ugo Mola qui espère inverser la tendance lors des trois prochains matches. Le déplacement à Brive samedi puis la réception de Lyon et le voyage à Bordeaux.

Ugo Mola se battra "jusqu'au bout"

A ce jour ni le président Bouscatel ni Fabien Pelous son directeur sportif n'ont voulu sortir de leur silence attendant, surement, que la situation soit définitivement figée avant de s'exprimer