Le Huit, plus ancien et plus important groupe de supporters du Stade Toulousain, lance un appel à l'aide. Avec l'arrêt du Top 14, il n'y a plus aucune rentrée d'argent.

Stade Toulousain : la plus ancienne et plus importante association de supporters pourrait disparaitre

"On est à la rue complet", lâche Jean-Marc Arnaud, le président du Huit. Créée en 1996, l'association Le Huit compte 360 adhérents. Avec l'arrêt du Top 14 dû à la crise du coronavirus, elle est en danger selon son président.

Un loyer de 1500 euros pour payer le local

Le Huit, malgré les adhésions du début de saison, est en grande difficulté. Sans les matches, il n'y a plus de voyage en bus, plus de repas organisé, plus de maillot ou goodies achetés par les supporters. "La Coupe du Monde nous avait déjà touchés, on a le loyer du local à payer, à savoir 1500 euros par mois. On a fait quelques déplacements cette saison un peu à perte. On ne compte pas sur des rentrées d'argent d'ici le mois de septembre donc il y a quatre loyers à sortir. Si on n'arrive pas à récupérer des fonds, la pérennité du club serait remise en question", explique Jean-Marc Arnaud.

Pendant ces 25 premières années d'existence, le Huit avait déjà connu quelques difficultés : "On a parfois mis de l'argent de notre poche mais là ce n'est pas possible avec la situation et le coronavirus. C'est trop risqué. Il faut être assez intelligent, on a des familles." Le Huit aurait besoin d'au moins 4.000 euros pour payer les loyers à venir.

Le groupe de supporters a lancé une cagnotte sur la plateforme Leetchi.

La lettre du Huit

Chers supporters,

La crise financière actuelle plonge le Huit dans une situation inédite qui risque de nous voir disparaître si nous ne recevons pas d’aide extérieure …

Créée en 1996, l’association « Club des Supporters du Stade Toulousain » dit « Le Huit » est un des plus anciens et importants groupes de supporters qui suit et encourage le Stade Toulousain Rugby et déplace les supporters aux 4 coins de France et d’Europe.

Présent majoritairement à Toulouse, mais aussi en Aveyron et Région Parisienne au travers de nos sections, nous avons notre propre local depuis plus de 7 ans.

Après avoir subi un début de championnat haché par la Coupe du Monde, nous sommes désormais impactés par la crise du Coronavirus qui réduit nos recettes à néant depuis fin Février, sans aucune aide possible de l’Etat.

Afin de continuer à payer nos charges et relancer nos activités dès que le rugby reprendra, nous nous en remettons à cette cagnotte solidaire.

Nous sommes présents tout au long des saisons pour vous accompagner, vous fournir des places dans les meilleures conditions, animer, donner le rythme et la bonne humeur.

Si vous ne souhaitez pas voir le Huit disparaître, c’est à votre tour d’être présent pour nous !

Il n’y a pas de petits dons, rien à gagner pour le moment si ce n’est l’espoir de revoir le Huit en tribunes et au sein de son local pour continuer à partager notre passion une fois réunis."