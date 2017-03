Stade Toulousain : la polémique après le KO d'Alexis Palisson

Fallait il faire revenir le joueur après son KO contre La Rochelle? "Scandaleux" selon le vice président de la Fédération Française qui annonce "une enquête". L'entraineur toulousain Ugo Mola répond "faire confiance" au médecin du club

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. On y voit le rochelais Botia percuter à pleine vitesse l'ailier toulousain Alexis Palisson qui tombe au sol et ne parvient pas à se relever, rechutant à deux reprises. Le "protocole commotion" est enclenché et à l'issue des 10 minutes de test (équilibre, calcul mental, questions simples...) le joueur reprend sa place sur le terrain pour les quelques 60 minutes restant à disputer. La polémique enflamme le web et le vice président de la FFR qui réclame une enquête.

Le précédent Florian Fritz

En mai 2014 déjà le retour sur le pré de Florian Fritz avait créé la polémique. Le joueur avait percuté accidentellement le genou d'un adversaire du Racing 92 qui lui avait profondément ouvert le front et provoqué un KO. Dix minutes plus tard pourtant le centre revenait sur le terrain, déclenchant la création d'une commission médicale et un rappel à l'ordre pour le club

Au lendemain de "l'accident Palisson" le vice président de la Fédération Française de Rugby, Serge Simon, a dénoncé, depuis le centre d'entrainement de Marcoussis, "un cas inacceptable dans le rugby moderne" et a réclamé une enquête.

"Je ne suis pas médecin" U. Mola

Interrogé Mercredi à l'occasion du point presse hebdomadaire, l’entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola a affirmé "faire confiance au médecin" qui a "respecté" le protocole commotion

Pour autant la lecture du Protocole Commotion édité par la FFR montre qu'Alexis Palisson n'aurait même pas dû subir de test puisqu'il répondait au point 3 des critères de sortie définitive comme le montraient les images télévisées du joueur ne parvenant pas à trouver l'équilibre.