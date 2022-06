Stade Toulousain - La Rochelle : "on espère faire valoir l'avantage du terrain", prévient Didier Lacroix

Le Toulouse Rugby Festival était organisé place du Capitole ce vendredi 10 juin. Entre animations et expositions, plusieurs personnalités de l'ovalie étaient présentes. Dont le président du Stade Toulousain, à la veille du match de barrage du Top 14, contre le Stade Rochelais. Didier Lacroix a répondu à France Bleu Occitanie.

Didier Lacroix, ce match de barrage, tout le monde l'attend, à Toulouse...

On joue le champion d'Europe. Le club auquel on était opposé sur les deux dernières finales. C'est un adversaire régulier de ces deux dernières saisons, de surcroît sur un match de barrage à domicile. Donc c'est évidemment une très très belle affiche. Un match ô combien difficile bien entendu, mais sur lequel on espère faire valoir l'avantage du terrain et mettre la fougue nécessaire d'une phase finale.

C'est le Stade Rochelais qui est favori cette fois ?

Vous savez, les Castrais par exemple ne sont jamais favoris alors qu'ils sont premiers du championnat et qu'ils ont écrasé tout le monde. Mais ils ne se sentent jamais favoris. Aucun entraîneur n'a envie d'être favori, donc je ne vais pas me laisser aller à déterminer un favori. Ce qui est sûr, c'est que La Rochelle, que c'est le premier club d'Europe.

Il y a 18.000 chanceux qui seront samedi soir à Ernest-Wallon. D'autres seront déçus de ne pas y assister. C'était impossible de jouer au Stadium, ce match là ?

Le terrain du Stadium est en préparation pour la saison prochaine, et la remontée en Ligue 1 du TFC. En une semaine, il était peut être difficile de s'y installer, car le stade n'était pas prêt en tant que tel.

Il va falloir travailler. Ça va être de plus en plus compliqué de concilier les étapes du Stade Toulousain au Stadium, avec la prédominance du club résident (le TFC). Nous, notre idée, c'est de se renforcer, voire même de réfléchir à un Stade Toulousain qui joue uniquement au stade Ernest-Wallon, à condition que ce stade évolue.