Stade Toulousain - la Rochelle : la jauge élargie à 14 000 spectateurs au Stade de France

Le gouvernement vient de revoir la jauge d'accueil des supporters à quelques jours de la finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et la Rochelle. 14 000 personnes pourront se rendre au Stade de France, et non 5000 comme annoncé dans un premier temps.

Le peuple Rouge et Noir pourra bien venir en masse pour un moment historique. 14 000 spectateurs pourront se déplacer au Stade de France ce vendredi pour la finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et la Rochelle, a annoncé mardi Matignon à l'AFP.

"Au-delà du respect des règles de distanciation déjà applicables et de la mise en place du pass sanitaire, le public sera réparti dans trois zones étanches, et sur l'ensemble des tribunes ouvertes du stade, afin de permettre la plus grande distanciation possible entre les spectateurs", ont précisé les services du Premier ministre Jean Castex.

Selon nos confrères de Sud-Ouest, le président de la LNR et ancien président du Stade Toulousain René Bouscatel militait pour cette jauge élargie. Il avait en tout cas transmis un dossier aux pouvoirs publics avant de rencontrer le premier ministre Jean Castex lors de la demi-finale entre Toulouse et l'UBB.

Une jauge triplée

Reste maintenant à savoir précisément combien de places seront réservées pour les supporters toulousains. Avec une jauge élargie à 14 000 places, on peut imaginer que 5000 d'entre elles seront réservées aux fans Rouge et Noir dans l'enceinte dionysienne, même si rien n'est encore fixé.

Avec cette nouvelle jauge, le Stade de France, qui peut accueillir 80 000 spectateurs, sera rempli à moins de 20%. Il est tout de même probable qu'on puisse avoir un virage entièrement Rouge et Noir. Par ailleurs, le Stade Toulousain invite tous les membres du club à accompagner le départ des joueurs pour Paris ce mercredi à Ernest-Wallon à 14h.

Pas d'écran géant à Toulouse

Du côté de la Ville Rose, pas d'écran géant à Toulouse, mais possibilité de suivre le match depuis les écrans des bars et des restaurants, y compris sur les terrasses. Les discussions sont en cours avec la préfecture.