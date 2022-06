Stade Toulousain - La Rochelle : la déception des supporters qui n'ont pas réussi à avoir de places

La pression monte pour le Stade Toulousain. Samedi, Les Rouge et Noir reçoivent La Rochelle en barrage du Top 14. Un match aux airs de déjà-vu : c'est la même affiche que les deux finales de l'an dernier, en championnat et en Champions Cup. Le vainqueur affrontera Castres en demi-finale.

Une billetterie en ligne saturée

La billetterie était réservée aux abonnés et aux partenaires jusqu'à mercredi soir 18 heures (avec un contingent de 2500 places pour les supporters rochelais). Passé cet horaire, la vente en ligne a ouvert aux non-abonnés. Mais le site internet était saturé. Certains supporters ont donc décidé de tenter leur chance en se rendant à la billetterie physique, au Stade Ernest Wallon, comme Yves, venu à vélo : "Je suis venu à 16 heures. On m'a dit que c'était réservé aux abonnés et qu'après 18 heures, _il ne resterait plus que des places à 80 €_. Donc pour moi, c'est trop cher. On est un peu déçus. Je sais bien que maintenant les joueurs sont des professionnels, mais bon, pour moi, c'est trop élevé à ce tarif."

Yves supporte le Stade Toulousain depuis des années © Radio France - Claudia Calmel

Nous aussi, on aime le stade Toulousain !

Une quinzaine de personnes se sont présentées à la billetterie après 18 heures. Fouad, en quête de places en parcage - plus abordables - a préféré renoncer aussi :"Je suis venu exprès pour tenter d'avoir des places pour le match de samedi soir. Sur internet, c'est impossible : la billetterie sature. Pour des matches comme ça, il faudrait être plus structuré. Ils ont un peu négligé le grand public : pourquoi nous mettre sur la touche en privilégiant les abonnés et les partenaires ? Je comprends que ce sont eux qui font, entre guillemets, vivre le club. Mais nous aussi on fait vivre le club, parce que nous aussi on aime le stade Toulousain !"

Stade Toulousain-La Rochelle, un match de barrage de Top 14 programmé samedi à 21h05. Une rencontre à vivre sur France Bleu Occitanie.