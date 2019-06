Stade Toulousain - La Rochelle : toutes les infos et toutes les images en live

DIRECT | Ce samedi soir, le Stade Toulousain retrouve l'ivresse dans grands soirs de Top 14. En demi finale contre La Rochelle au Matmut Atlantique de Bordeaux, les Rouge et Noir rêvent de retrouver le Stade de France dans une semaine. Suivez toutes les infos.

Les supporters toulousains ont quitté le stade Ernest Wallon ce matin à 8h30. Et déjà, ils ont mis l'ambiance. Ensuite, le convoi a rejoint le centre-ville dans une ambiance de folie. Il faut dire que le dernier titre date de 2012, la dernière demi-finale de 2015. Les Rouge et Noir espèrent donc ce soir renouer avec la grande histoire.

Ce soir Toulouse affronte La Rochelle. Demain, Clermont-Ferrand jouera contre Lyon. Deux équipes disputeront la finale samedi prochain au Stade de France.

A partir de 19 heures et au moins jusqu'à minuit, France Bleu Occitanie vous propose une émission spéciale avec bien sûr le match et tous les moments forts de ce moment sportif et populaire.

20h15 - Les supporters toulousains installés derrière l'en-but avec les Toulousains et Thomas Ramos toujours à l'échauffement.

Le Matmut Atlantique à une heure du coup d'envoi © Radio France -

Sur twitter, les commentaires colorés et humoristiques d'un supporter rochelais alors que le stade se remplit.

20h05 - Simon Cardona rentré dans le Matmut Atlantique dans une chaude ambiance avec un supporter : "C'est magnifique. On est très confiant ça devrait le faire. La bataille des supporters, c'est pour l'instant 50-50".

L'Ariège soutient Yoann Huget et tous les Toulousains © Radio France - Julien Balidas

20h - A une heure du coup d'envoi, le stade se remplir, rouge et noir d'un côté, jaune et noir de l'autre. Un "décor magnifique" disent Julien Balidas et Philippe Gleyze sur place.

19h45 - L'entrée des Toulousains sur la pelouse du Matmut Atlantique pour l'échauffement.

19h40 - L'ambiance monte aussi du côté de la place Saint-Pierre à Toulouse où France Bleu Occitanie est aussi présent pour vous faire vivre cette belle soirée.

19h30 - Michel Sarran, le chef toulousain invité de France Bleu Occitanie en direct du Matmut Atlantique de Bordeaux : "Ils nous font de nouveau rêver. La saison est de nouveau à la hauteur de l'histoire toulousaine. Ils ont dominé la saison de la tête et des épaules". Au passage il charrie son concurrent bordelais et ami Philippe Etchebest. "Toulouse a une meilleure maîtrise des phases finales, je verrai bien un 28 à 6 en faveur de Toulouse" . Pronostic osé mais on va y croire !!!

Michel Sarran © Maxppp -

19h25 - L'Obélix au rayures rouges et noires débarquent au Matmut

Les supporters toulousains dans la bonne ambiance avec les Rochelais © Radio France - Julien Balidas

19h20 - Simon Cardona, parti tôt ce matin dans les bus du Huit, club de supporters toulousains, raconte sa journée, beaucoup de bière et beaucoup de bonne humeur : "Ils sont où les Rochelais ?" chantent les supporters.

19 heures - début de la spéciale sur France Bleu Occitanie. Les supporters toulousains sont chauds bouillant. Après avoir bu beaucoup d'eau...et pas que...ils chantent et gagnent le combat des chants en centre-ville de Bordeaux.